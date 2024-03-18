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ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн - РИА Новости, 18.03.2024
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10:00 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/planirovanie-1933180431.html
ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн
ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн - РИА Новости, 18.03.2024
ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн
Билайн разработал новый программный комплекс "Интеллектуальный планировщик" (18+), который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:00
2024-03-18T10:00
вымпелком
билайн
россия
технологии
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Билайн разработал новый программный комплекс "Интеллектуальный планировщик" (18+), который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Комплекс в автоматическом режиме определяет проблемные зоны на сети — как по емкости, так и по покрытию, — и разрабатывает адресные планы развития. "Интеллектуальный планировщик" интегрирован во все внутренние базы данных компании, что позволяет выполнять расчеты на основе маркет-прогнозов трафика, оценивать эффект от партнерских программ, учитывать в расчетах текущие и будущие базовые станции (БС), а также выбирать тип подключения новых БС в транспортную сеть, рассчитывая при этом длину волоконно-оптической линии связи, подбирая ответные части радиорелейных линий и назначая спутниковые каналы для БС в самых отдаленных локациях, уточняется в сообщении.Благодаря искусственному интеллекту происходит постоянное самообучение расчетного комплекса — учитывается обновление абонентских устройств, обновления спектра, перераспределение нагрузки между базовыми станциями, изменения транспортных потоков и миграция населения в новые микрорайоны. Программа анализирует более 10 миллионов параметров при составлении моделей для прогнозирования скорости передачи данных в конкретной локации. На основе полученных результатов выполняется автоматический подбор технических решений для расширения сети."На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в "Интеллектуальном планировщике" удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE(Long-Term Evolution долговременное развитие) недостаточные, и рассчитывается проект по "закрытию белых пятен". Благодаря внедрению "Интеллектуального планировщика" в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов", - отметила директор по развитию сети радиодоступа ПАО "ВымпелКом" Ольга Рамина, слова которой приводит пресс-служба.Еще одной важной особенностью нового программного комплекса является способность планировать сеть "лицом к абоненту". "Интеллектуальный планировщик" использует обезличенный сбор данных с мобильных терминалов абонентов, на основе которых строит "тепловые карты" для точного определения места размещения новых БС. Кроме того, комплекс работает с оборудованием всех вендоров, в том числе, может быть совместим с отечественными решениями и работать с растровыми картами. Это позволяет гибко настраивать систему под разные критерии, заключили в пресс-службе.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWwJxqcVUH
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вымпелком, билайн, россия, технологии, москва
ВымпелКом, Билайн, Россия, Технологии, Москва

ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Билайн разработал новый программный комплекс "Интеллектуальный планировщик" (18+), который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Комплекс в автоматическом режиме определяет проблемные зоны на сети — как по емкости, так и по покрытию, — и разрабатывает адресные планы развития. "Интеллектуальный планировщик" интегрирован во все внутренние базы данных компании, что позволяет выполнять расчеты на основе маркет-прогнозов трафика, оценивать эффект от партнерских программ, учитывать в расчетах текущие и будущие базовые станции (БС), а также выбирать тип подключения новых БС в транспортную сеть, рассчитывая при этом длину волоконно-оптической линии связи, подбирая ответные части радиорелейных линий и назначая спутниковые каналы для БС в самых отдаленных локациях, уточняется в сообщении.
Благодаря искусственному интеллекту происходит постоянное самообучение расчетного комплекса — учитывается обновление абонентских устройств, обновления спектра, перераспределение нагрузки между базовыми станциями, изменения транспортных потоков и миграция населения в новые микрорайоны. Программа анализирует более 10 миллионов параметров при составлении моделей для прогнозирования скорости передачи данных в конкретной локации. На основе полученных результатов выполняется автоматический подбор технических решений для расширения сети.
"На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в "Интеллектуальном планировщике" удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE(Long-Term Evolution долговременное развитие) недостаточные, и рассчитывается проект по "закрытию белых пятен". Благодаря внедрению "Интеллектуального планировщика" в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов", - отметила директор по развитию сети радиодоступа ПАО "ВымпелКом" Ольга Рамина, слова которой приводит пресс-служба.
Еще одной важной особенностью нового программного комплекса является способность планировать сеть "лицом к абоненту". "Интеллектуальный планировщик" использует обезличенный сбор данных с мобильных терминалов абонентов, на основе которых строит "тепловые карты" для точного определения места размещения новых БС. Кроме того, комплекс работает с оборудованием всех вендоров, в том числе, может быть совместим с отечественными решениями и работать с растровыми картами. Это позволяет гибко настраивать систему под разные критерии, заключили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWwJxqcVUH
 
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