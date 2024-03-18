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Песков напомнил о словах Путина по диалогу о вопросах безопасности с США - РИА Новости, 18.03.2024
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21:05 18.03.2024 (обновлено: 21:07 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/peskov-1934110930.html
Песков напомнил о словах Путина по диалогу о вопросах безопасности с США
Песков напомнил о словах Путина по диалогу о вопросах безопасности с США - РИА Новости, 18.03.2024
Песков напомнил о словах Путина по диалогу о вопросах безопасности с США
Президент России Владимир Путин уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе, сказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:05
2024-03-18T21:07
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН о том, что РФ и США должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену. "Президент уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе", - сообщил он. Ранее в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу. В послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Но он отметил, что Россия в данном случае имеет дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против РФ открытые враждебные действия. Глава государства отметил, что США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России стратегическое поражение на поле боя. Путин также заявил, что у российских властей есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности – это демагогия. Он также обозначил позицию России: если США хотят обсуждать вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают национальные интересы РФ и прямо влияют на безопасность России. В послании в 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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россия, сша, франция, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, в мире
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, В мире
Песков напомнил о словах Путина по диалогу о вопросах безопасности с США

Песков: Путин уже говорил о готовности обсуждать безопасность с США в комплексе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН о том, что РФ и США должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену.
"Президент уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе", - сообщил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах
6 марта, 08:00
Ранее в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу.
В послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Но он отметил, что Россия в данном случае имеет дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против РФ открытые враждебные действия. Глава государства отметил, что США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Путин также заявил, что у российских властей есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности – это демагогия.
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Байден объявил войну на два фронта
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Он также обозначил позицию России: если США хотят обсуждать вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают национальные интересы РФ и прямо влияют на безопасность России.
В послании в 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.
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