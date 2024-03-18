https://ria.ru/20240318/peskov-1933988634.html

Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России

Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024

Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России

Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:28

2024-03-18T13:28

2024-03-18T13:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87 с небольшим процентов голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, дмитрий песков