Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России
Песков: говорить о "нелегитимности" выборов с 87,3% голосовавших — это абсурд
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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"Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87 с небольшим процентов голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд", - сказал Песков журналистам.
Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.