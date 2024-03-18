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Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:28 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/peskov-1933988634.html
Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России
Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России
Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:28
2024-03-18T13:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87 с небольшим процентов голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал абсурдом заявления о "нелегитимности" выборов в России

Песков: говорить о "нелегитимности" выборов с 87,3% голосовавших — это абсурд

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87 с небольшим процентов голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд", - сказал Песков журналистам.

Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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