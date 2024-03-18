https://ria.ru/20240318/peskov-1933987647.html

Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России

Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России - РИА Новости, 18.03.2024

Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России

Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:56

выборы президента россии — 2024

сша

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковОн отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, владимир путин, в мире