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Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:24 18.03.2024 (обновлено: 13:56 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/peskov-1933987647.html
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России - РИА Новости, 18.03.2024
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:24
2024-03-18T13:56
выборы президента россии — 2024
сша
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковОн отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html
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сша, россия, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России

Песков: Россия не готова прислушиваться к оценкам США по выборам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024СШАРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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