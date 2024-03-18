https://ria.ru/20240318/peskov-1933987647.html
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России - РИА Новости, 18.03.2024
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:24
2024-03-18T13:24
2024-03-18T13:56
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковОн отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Песков: Россия не готова прислушиваться к оценкам США по выборам
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы президента в России не были свободными и честными - такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он отметил, что при этих обстоятельствах иных оценок от США вряд ли нужно было ожидать, это мнение не важно для Кремля, и прислушиваться к нему не готовы.
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