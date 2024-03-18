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Песков рассказал о вдове Навального - РИА Новости, 18.03.2024
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13:19 18.03.2024 (обновлено: 13:26 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/peskov-1933983896.html
Песков рассказал о вдове Навального
Песков рассказал о вдове Навального - РИА Новости, 18.03.2024
Песков рассказал о вдове Навального
Есть много людей, которые оторвались от Родины, теряют свои корни и не чувствуют пульс своей страны, к таким относится и Юлия Навальная, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:19
2024-03-18T13:26
в мире
россия
москва
юлия навальная
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
нато
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Есть много людей, которые оторвались от Родины, теряют свои корни и не чувствуют пульс своей страны, к таким относится и Юлия Навальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень много людей есть, которые живут и которые уже совсем оторвались от Родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны", - сказал Песков журналистам.Ранее он заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933870026.html
https://ria.ru/20240318/peskov-1933870680.html
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в мире, россия, москва, юлия навальная, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше
В мире, Россия, Москва, Юлия Навальная, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, Ив Роше
Песков рассказал о вдове Навального

Песков: вдова Навального оторвалась от родины и не чувствует ее пульс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Есть много людей, которые оторвались от Родины, теряют свои корни и не чувствуют пульс своей страны, к таким относится и Юлия Навальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень много людей есть, которые живут и которые уже совсем оторвались от Родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков отреагировал на слова вдовы Навального об "убийстве" ее мужа
Вчера, 01:43
Ранее он заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального
Вчера, 01:48
 
В миреРоссияМоскваЮлия НавальнаяДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОИв Роше
 
 
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