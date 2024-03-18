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Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального - РИА Новости, 18.03.2024
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01:48 18.03.2024 (обновлено: 06:54 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/peskov-1933870680.html
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального - РИА Новости, 18.03.2024
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального
Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:48
2024-03-18T06:54
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального

Песков: слова Путина о возможном обмене Навального показывают его открытость

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это", - сказал Песков журналистам.
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РоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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