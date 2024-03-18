https://ria.ru/20240318/peskov-1933870680.html

Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального

Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального - РИА Новости, 18.03.2024

Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального

Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:48

2024-03-18T01:48

2024-03-18T06:54

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин