Рейтинг@Mail.ru
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 18.03.2024 (обновлено: 00:01 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая - РИА Новости, 19.03.2024
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая
Китай может проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не позовут Россию, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T23:00
2024-03-19T00:01
в мире
россия
украина
москва
ли хуэй
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай может проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не позовут Россию, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. "Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии — или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — говорится в публикации.По словам чиновников, это же сообщение было еще четче передано во время недавнего европейского турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, которое завершилось на прошлой неделе. Дипломат посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. В начале марта издание South China Morning Post сообщало, что Пекин и Берн настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Там отмечали, что без участия Москвы это мероприятие станет похожим на "потемкинскую деревню". По информации СМИ, ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без России не видится реальным. В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию таких мероприятий.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, ли хуэй, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Ли Хуэй, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая

Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай может проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не позовут Россию, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
«
"Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии — или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — говорится в публикации.
Военно-транспортные самолеты на международной авиационной выставке в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Русским и китайцам вход запрещен
27 февраля, 08:00
По словам чиновников, это же сообщение было еще четче передано во время недавнего европейского турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, которое завершилось на прошлой неделе. Дипломат посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
В начале марта издание South China Morning Post сообщало, что Пекин и Берн настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Там отмечали, что без участия Москвы это мероприятие станет похожим на "потемкинскую деревню". По информации СМИ, ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без России не видится реальным.
В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию таких мероприятий.
Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
В миреРоссияУкраинаМоскваЛи ХуэйВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала