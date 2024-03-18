https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html

Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая

Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая - РИА Новости, 19.03.2024

Без России не получится. На Западе сообщили о жестком предупреждении Китая

Китай может проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не позовут Россию, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T23:00

2024-03-18T23:00

2024-03-19T00:01

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай может проигнорировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не позовут Россию, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. "Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии — или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — говорится в публикации.По словам чиновников, это же сообщение было еще четче передано во время недавнего европейского турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, которое завершилось на прошлой неделе. Дипломат посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. В начале марта издание South China Morning Post сообщало, что Пекин и Берн настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Там отмечали, что без участия Москвы это мероприятие станет похожим на "потемкинскую деревню". По информации СМИ, ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без России не видится реальным. В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию таких мероприятий.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

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в мире, россия, украина, москва, ли хуэй, владимир зеленский, владимир путин