https://ria.ru/20240318/peregovory-1934091021.html

Спецоперация, 18 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине

Спецоперация, 18 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Спецоперация, 18 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине

О готовности Москвы к переговорам по Украине, террористических атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:39

2024-03-18T19:39

2024-03-18T20:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. О готовности Москвы к переговорам по Украине, террористических атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Путин: Россия выступает за мирные переговоры по УкраинеВладимир Путин после окончания голосования на выборах президента ответил на вопросы журналистов в своем избирательном штабе и рассказал, что страна выступает за мирные переговоры по Украине, если целью их будет серьезное выстраивание отношений в долгосрочной перспективе. "Я все время говорил и еще раз повторю. Мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. <...> Если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года. Это очень серьезные вопросы", — подчеркнул глава государства.Глава государства уточнил, что инициатива полностью принадлежит российским Вооруженным силам. Они, по словам президента, продвигаются каждый день и "просто кромсают" противника.Путин также заявил, что нынешние действия Франции ведут к усугублению и обострению конфликта. В то же время Париж еще может сыграть роль в мирном урегулировании. В свою очередь, вопрос о том, с кем России договариваться на Украине, пока еще ждет "своего кропотливого исследователя", отметил президент. Отвечая на вопрос, присоединят ли к России Харьковскую область, Путин высказался за создание санитарной зоны на территориях, сегодня подчиненных киевскому режиму. По его словам, она должна быть такой, чтобы средствам поражения, которые применяет Киев, прежде всего иностранного производства, было сложно ее преодолеть. Кроме того, президент назвал численность группировки, которую противник сосредоточил в приграничных районах. По словам Путина, она составляет порядка пяти тысяч человек. При этом потери в ней уже достигли около 40%. Добровольческие военные группы россиян, воюющих за ВСУ, он сравнил с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, а их эффективность назвал минимальной.Путин также высказался о присутствии военнослужащих стран НАТО на Украине. По его словам, в этом нет ничего хорошего для них, потому что "они там погибают — и в большом количестве".Удар во время совещанияКак следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинским подразделениям на всех направлениях спецоперации, а также отразили девять атак и контратак. Потери противника при этом составили порядка 920 солдат. Кроме того, Киев лишился артиллерийской системы М777 и бронетранспортера М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух боевых машин пехоты, гаубиц Д-20 и Д-30, а также боевой машины РСЗО "Град" и двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Авиация и артиллерия, в свою очередь, нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны сбили 143 беспилотника, 22 снаряда РСЗО Vampire, три реактивных снаряда "Ураган" и реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, на Белгородском направлении удалось нанести поражение бригадам территориальной обороны и боевикам террористического формирования РДК* в Сумской и Харьковской областях. В районе населенного пункта Козинка пресечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию России. Всего противник потерял до 150 солдат, два танка и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Помимо этого, российский FPV-дрон в северной части Лукашовки нанес удар по украинской ДРГ, которая собиралась выдвинуться к границе с Россией. Удар застал группу в момент погрузки на бронетехнику. Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными, а механик-водитель боевой машины пехоты сбежал, бросив сослуживцев. Ночью в Минобороны сообщили, что фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. В понедельник дежурные средства ПВО пресекли несколько попыток киевского режима устроить террористические атаки на территории России. Около 8:30 и в период с 11:30 по 11:45 мск в воздухе над Белгородской областью удалось уничтожить 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один снаряд "Града". Вечером над территорией области сбили три беспилотника самолетного типа. Жертвы среди мирныхГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех жертвах воздушной атаки со стороны ВСУ на село Никольское в Белгородском районе. По его словам, две женщины и двое мужчин погибли в результате прямого попадания в частный дом. Также спасатели извлекли из-под завалов дома маленькую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами, сейчас она в больнице.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили 37 снарядов по Донецку и Горловке. Кроме того, на Горловку с беспилотников были сброшены взрывоопасные предметы, зафиксированы повреждения зданий и линий электропередачи. Такой же атаке подвергся и Петровский район Донецка.Как сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко, ранения получил мирный житель этого города. По данным СЦКК, в Горловке в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса погиб подросток 2008 года рождения. Приграничный поселок Теткино Курской области вновь обстреляли, три попадания зафиксировали на территории предприятия, повреждения получило оборудование, рассказал губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт ВСУ атакуют уже седьмой день подряд. УФСБ по Белгородской области рассказало, что жителя Калининграда осудили на шесть лет за попытку госизмены. Уточняется, что мужчина намеревался уехать на Украину воевать против российской армии. Ранее силовики задержали 58-летнего уроженца города Бердичев (Украина) при попытке пешком пройти границу у села Новая Таволжанка. Приговор уже вступил в законную силу. Более 60 жителей приграничных регионов России пострадали за период выборов президента в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, они получили ранения, непосредственно когда шли голосовать.Компания "Кайсант" рассказала РИА Новости, что разработала "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов. Подавитель беспилотников купольного типа предназначен для установки на транспорт и весит всего два килограмма. Предприятие уже начало их серийное производство, поступили первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках в зону СВО. Равноправное участиеОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя участие Китая в мирной конференции в Швейцарии, заявил, что Пекин поддерживает проведение международной конференции по украинскому кризису при равноправном участии всех сторон, которую поддержат Москва и Киев.Испанская газета Pais выпустила материал, согласно которому военнослужащие НАТО не участвовали в наземных боевых действиях на Украине, но у членов альянса есть информаторы на местах, которые следят за происходящим на фронте, определяют эффективность поставляемого оружия, выявляют возможные случаи расхищения предоставляемой помощи. Активнее всего, по информации издания, этим заняты США. Новый уровень общенияГенерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос считает, что Киев мог бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. В интервью украинскому каналу "Прямой" он назвал такую инициативу "новым уровнем общения с американскими или британскими коллегами". Украинским войскам недостает десятков военных бригад, пишет журнал Forbes. В качестве примера издание приводит ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области для подкрепления направили одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. Как считает журнал, у Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск. Глава администрации Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил о повреждении промышленных объектов в регионе "в результате ночной атаки". Львовские инженеры и строители начали возводить фортификационные сооружения в приграничной с Россией Сумской области, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Они сооружают взводные опорные пункты и невзрывные заграждения, уточнил Козицкий.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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