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Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине
Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине
Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:31
2024-03-18T00:31
2024-03-18T01:15
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Путин приехал в свой избирательный штаб, ответил на вопросы журналистов."Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, с кем Россия будет договариваться о мире на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Украина