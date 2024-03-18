https://ria.ru/20240318/peregovory-1933851677.html

Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине

Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: Россия подумает, с кем договариваться на Украине

Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:31

2024-03-18T00:31

2024-03-18T01:15

выборы президента россии — 2024

владимир путин

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Путин приехал в свой избирательный штаб, ответил на вопросы журналистов."Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, с кем Россия будет договариваться о мире на Украине.

украина

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, украина