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Пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:54 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pensionerka-1934022228.html
Пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой
Пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой - РИА Новости, 18.03.2024
Пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой
Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:54
2024-03-18T14:54
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде. "Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в решении суда. По данным суда, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет. Как поясняется в решении, обвиняемая имеет преклонный возраст, страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном наблюдении врача. Помимо этого, женщина полностью признала вину, раскаялась и намерена помогать расследованию. Какие именно действия вменяются пенсионерке, в решении суда не уточняется. Как указано в базе данных столичных судов, всего за прошедшие выходные следствие трижды обращалось с ходатайствами об избрании меры пресечения по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Помимо случая с пенсионеркой, под стражу была помещена женщина, вылившая в урну зеленку, а под домашний арест - мужчина. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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происшествия, москва, элла памфилова, россия, украина
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Элла Памфилова, Россия, Украина
Пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой

Суд отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся сорвать выборы

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в решении суда.
По данным суда, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
Как поясняется в решении, обвиняемая имеет преклонный возраст, страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном наблюдении врача. Помимо этого, женщина полностью признала вину, раскаялась и намерена помогать расследованию.
Какие именно действия вменяются пенсионерке, в решении суда не уточняется.
Как указано в базе данных столичных судов, всего за прошедшие выходные следствие трижды обращалось с ходатайствами об избрании меры пресечения по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Помимо случая с пенсионеркой, под стражу была помещена женщина, вылившая в урну зеленку, а под домашний арест - мужчина.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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