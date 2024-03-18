https://ria.ru/20240318/pensionerka-1933954127.html

В Кузбассе водитель скорой помощи задавил пенсионерку

В Кузбассе водитель скорой помощи задавил пенсионерку - РИА Новости, 18.03.2024

В Кузбассе водитель скорой помощи задавил пенсионерку

Водитель скорой помощи в Новокузнецке Кемеровской области наехал на пенсионерку на пешеходном переходе - женщина умерла в больнице, сообщает в понедельник ГУМВД РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:56

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Водитель скорой помощи в Новокузнецке Кемеровской области наехал на пенсионерку на пешеходном переходе - женщина умерла в больнице, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. ДТП случилось в воскресенье в пять вечера (13.00 мск) в районе дома № 3 по улице Ноградской в Новокузнецке. "Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пенсионерка была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась", – говорится в релизе. По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена комплексная автотехническая экспертиза. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html

новокузнецк

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область