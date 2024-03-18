https://ria.ru/20240318/pamfilova-1934016837.html

Памфилова высказалась о порче бюллетеней на выборах президента

Памфилова высказалась о порче бюллетеней на выборах президента - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова высказалась о порче бюллетеней на выборах президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала жестом отчаяния планы повлиять на выборы президента России через порчу бюллетеней, отметив, что на Западе,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:41

2024-03-18T14:41

2024-03-18T16:37

выборы президента россии — 2024

политика

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выборы президента рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала жестом отчаяния планы повлиять на выборы президента России через порчу бюллетеней, отметив, что на Западе, предполагая результаты голосования, хотели повлиять на явку, запугивая людей."Изменили тактику: если раньше так называемая прозападная антироссийская оппозиция все-таки прикрывалась и хотя бы декларировала приверженность праву, что надо, давайте организуем честные выборы, наблюдение, то есть через эти механизмы они пытались использовать эту электоральную дубинку, скажем, предъявляя претензии в том, что неправильно мы считаем и так далее. Сейчас они практически от этого отказались. И почему? А ситуация резко поменялась", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".Она добавила, что на Западе было понятно, какой авторитет у президента, какая явка и какой результат может быть. "Они же тоже не идиоты, они тоже прогнозировали, видели, что тенденция такова", - пояснила Памфилова."Что делать? Значит, надо любым образом не допустить, чтобы люди приходили, чтобы была высокая явка. Поэтому эта вся серия бесконечных прилетов, атак, к сожалению, смертей", - отметила глава ЦИК. Она уточнила, что речь идет о сотруднице избиркома, погибшей 6 марта в результате взрыва в Бердянске.В качестве примера запугивания Памфилова привела сообщение посольства США в Москве об угрозе терактов 8 марта. По ее словам, попытки запугивания предпринимались, чтобы явка на выборах была ниже."А второй момент - предполагая, что там при подсчете, какие могут быть результаты, что в данном случае они могут сделать? Ну давайте сейчас - они планировали это сделать массово и повсеместно - просто заливать ящики с голосованием, портить, чтобы бюллетени, результаты подсчета, которые их совершенно не устраивали, испортить. Была такая задумка, это, знаете, жест отчаяния такой, жалкий. На самом деле силы их скудны и жалки внутри страны", - сказала она.Памфилова пояснила, что большинство "предателей" из страны уехали, это не оппозиция."Оппозиция разная бывает. Оппозиция, которая критикует власть, это хорошо, но которая при этом работает на страну. А оппозиция, которая власть критикует, но работает против своей страны, это как раз вот те, кто там за рубежом", - пояснила она.Еще одно отличие, добавила Памфилова, это дистанционная работа с использованием схем телефонного мошенничества.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф, выборы президента рф, бердянск, россия, сша