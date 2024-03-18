Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов
Памфилова: специалисты выявили 19,8 тысячи атак на сайт ЦИК во время выборов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"С начала голосования ... уже зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России, в том числе 10 абсолютно точно целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 41 минута", - сказала Памфилова, добавив, что, несмотря на атаки, "система работала штатно".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.