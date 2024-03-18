https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html

Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов

Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов

С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:18

2024-03-18T12:18

2024-03-18T12:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "С начала голосования ... уже зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России, в том числе 10 абсолютно точно целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 41 минута", - сказала Памфилова, добавив, что, несмотря на атаки, "система работала штатно". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф