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Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:18 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html
Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов
Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов
С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:18
2024-03-18T12:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "С начала голосования ... уже зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России, в том числе 10 абсолютно точно целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 41 минута", - сказала Памфилова, добавив, что, несмотря на атаки, "система работала штатно". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов

Памфилова: специалисты выявили 19,8 тысячи атак на сайт ЦИК во время выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С начала дня голосования на выборах президента России зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой степени на сайт ЦИК РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"С начала голосования ... уже зафиксировано свыше 19,8 тысячи потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности на сайт ЦИК России, в том числе 10 абсолютно точно целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 41 минута", - сказала Памфилова, добавив, что, несмотря на атаки, "система работала штатно".
Члены участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
Вчера, 11:37
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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