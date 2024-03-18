https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933953977.html
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК
Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:52
2024-03-18T11:52
2024-03-18T11:52
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее она отметила, что проект ИнформУИК тоже поспособствовал повышению явки на выборах президента РФ. "Обошли 57,5 миллионов домохозяйств, удалось уточнить сведения более чем 81 миллиону наших сограждан избирателей из 112 с небольшим тех, кто имеет право голосовать", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК
Памфилова: сведения по проекту ИнформУИК уточнили по 81 миллиону человек