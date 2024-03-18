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Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:52 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933953977.html
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК
Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:52
2024-03-18T11:52
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее она отметила, что проект ИнформУИК тоже поспособствовал повышению явки на выборах президента РФ. "Обошли 57,5 миллионов домохозяйств, удалось уточнить сведения более чем 81 миллиону наших сограждан избирателей из 112 с небольшим тех, кто имеет право голосовать", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК

Памфилова: сведения по проекту ИнформУИК уточнили по 81 миллиону человек

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее она отметила, что проект ИнформУИК тоже поспособствовал повышению явки на выборах президента РФ.
Голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Проект "ИнформУИК" поспособствовал повышению явки, заявила Памфилова
Вчера, 11:47
"Обошли 57,5 миллионов домохозяйств, удалось уточнить сведения более чем 81 миллиону наших сограждан избирателей из 112 с небольшим тех, кто имеет право голосовать", - сказала Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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