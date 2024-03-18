https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933953977.html

Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК

Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова рассказала о работе проекта ИнформУИК

Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:52

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более чем по 81 миллиону избирателей удалось уточнить сведения в результате обходов домохозяйств по проекту ИнформУИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее она отметила, что проект ИнформУИК тоже поспособствовал повышению явки на выборах президента РФ. "Обошли 57,5 миллионов домохозяйств, удалось уточнить сведения более чем 81 миллиону наших сограждан избирателей из 112 с небольшим тех, кто имеет право голосовать", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/informuik-1933951728.html

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Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф