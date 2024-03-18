https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933941867.html

На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова

На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова

На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:23

2024-03-18T11:23

2024-03-18T11:29

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Кстати, в странах Запада, в отличие от нас, организуют выборы и считают их результаты чиновники, входящие в состав исполнительной власти, то есть, зависимые от исполнительной власти. У нас этого нет", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф