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На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:23 18.03.2024 (обновлено: 11:29 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933941867.html
На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова
На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024
На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова
На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:23
2024-03-18T11:29
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Кстати, в странах Запада, в отличие от нас, организуют выборы и считают их результаты чиновники, входящие в состав исполнительной власти, то есть, зависимые от исполнительной власти. У нас этого нет", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова

Памфилова: на западе итоги выборов подводят чиновников, в России этого нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Кстати, в странах Запада, в отличие от нас, организуют выборы и считают их результаты чиновники, входящие в состав исполнительной власти, то есть, зависимые от исполнительной власти. У нас этого нет", - сказала Памфилова на брифинге.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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