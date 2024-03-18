На западе выборы организуют и подводят итоги чиновники, заявила Памфилова
Памфилова: на западе итоги выборов подводят чиновников, в России этого нет
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Кстати, в странах Запада, в отличие от нас, организуют выборы и считают их результаты чиновники, входящие в состав исполнительной власти, то есть, зависимые от исполнительной власти. У нас этого нет", - сказала Памфилова на брифинге.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.