https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933939646.html

Памфилова заявила, что Россия никому ничего не хотела доказывать

Памфилова заявила, что Россия никому ничего не хотела доказывать - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова заявила, что Россия никому ничего не хотела доказывать

Россияне никому ничего не хотели доказывать, но показали себе, что они самостоятельный народ и делают все для развития страны, заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:16

2024-03-18T11:16

2024-03-18T11:31

выборы президента россии — 2024

россия

политика

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне никому ничего не хотели доказывать, но показали себе, что они самостоятельный народ и делают все для развития страны, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова"Тут недавно на днях один из высокопоставленных западных чиновников во всеуслышание сказал, что "мы хотим показать России, что мы все, сейчас Запад весь един" - ну в том смысле, что против России. Ну вот мы никому ничего не хотели показывать и доказывать. Мы себе доказали, что мы самостоятельный народ, который не оглядывается ни на кого, а делает то, что считает необходимым для развития страны. Ну и невольно показали Западу, что перед лицом их отношения мы тоже едины", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК."Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК."Какой миф много лет навязывается (западными странами) - что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на выборы. То есть подневольники все такие. Ну это ..настолько, скажем, должно быть примитивное пещерное мышление - не знать наш многонациональный народ. А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли. И народ, тем более сейчас, высокообразованный - у нас высокий уровень образования - не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%

https://ria.ru/20240318/vybory-1933943205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф