Рейтинг@Mail.ru
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:13 18.03.2024 (обновлено: 11:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933938865.html
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям
ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:13
2024-03-18T11:25
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933840127_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_04975b6a3a321410efe443b7343d7141.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы очень вам признательны всем, всем, кто приехал, кто имел возможность и хотел посмотреть, а что же такое в России происходит на самом деле во время выборов", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933840127_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_674ddae51499e444b8b95a96386f50ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям

Памфилова выразила признательность всем приехавшим в Россию наблюдателям

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента
Подсчет голосов на выборах президента - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы очень вам признательны всем, всем, кто приехал, кто имел возможность и хотел посмотреть, а что же такое в России происходит на самом деле во время выборов", - сказала Памфилова на брифинге.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России
17 марта, 17:53
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
16 марта, 13:13
 
Выборы президента России — 2024Элла ПамфиловаПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала