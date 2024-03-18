https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933938865.html
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям - РИА Новости, 18.03.2024
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям
ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:13
2024-03-18T11:13
2024-03-18T11:25
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы очень вам признательны всем, всем, кто приехал, кто имел возможность и хотел посмотреть, а что же такое в России происходит на самом деле во время выборов", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям
Памфилова выразила признательность всем приехавшим в Россию наблюдателям