https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933938865.html

Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям

Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова выразила признательность всем международным наблюдателям

ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:13

2024-03-18T11:13

2024-03-18T11:25

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933840127_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_04975b6a3a321410efe443b7343d7141.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦИК РФ признательна всем международным наблюдателям, которые приехали на выборы президента Российской Федерации, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы очень вам признательны всем, всем, кто приехал, кто имел возможность и хотел посмотреть, а что же такое в России происходит на самом деле во время выборов", - сказала Памфилова на брифинге.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

элла памфилова, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф