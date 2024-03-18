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В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона
В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 18.03.2024
В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона
Подросток в Новгородской области получил ожог из-за загоревшегося ночью мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:25
2024-03-18T15:25
2024-03-18T15:25
происшествия
новгородская область
россия
боровичи
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Подросток в Новгородской области получил ожог из-за загоревшегося ночью мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По предварительным данным, в ночь на 16 марта в одном домов города Боровичи воспламенился телефон, находящийся на зарядке и лежавший на кровати, где спал 16-летний подросток. "В результате этого произошло возгорание постели, и несовершеннолетний получил термический ожог. В ходе проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью, причиненного подростку",- говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, отмечается в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, россия, боровичи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Боровичи, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона
В Боровичах подросток получил ожог из-за загоревшегося ночью мобильного