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В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона

В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 18.03.2024

В Новгородской области подросток получил ожог из-за загоревшегося телефона

Подросток в Новгородской области получил ожог из-за загоревшегося ночью мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:25

2024-03-18T15:25

2024-03-18T15:25

происшествия

новгородская область

россия

боровичи

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Подросток в Новгородской области получил ожог из-за загоревшегося ночью мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По предварительным данным, в ночь на 16 марта в одном домов города Боровичи воспламенился телефон, находящийся на зарядке и лежавший на кровати, где спал 16-летний подросток. "В результате этого произошло возгорание постели, и несовершеннолетний получил термический ожог. В ходе проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью, причиненного подростку",- говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html

новгородская область

россия

боровичи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новгородская область, россия, боровичи, следственный комитет россии (ск рф)