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Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:36
2024-03-18T12:36
2024-03-18T12:36
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "Оборудование избирательных участков видеокамерами дало возможность следить за ходом голосования в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность, открытость избирательного процесса и процесса голосования", - сказал Нематов, выступая в ЦИК РФ. Он добавил, что отличительной особенностью прошедших выборов стало массовое использование новшеств: камер наблюдения, дистанционного электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов.
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россия, ильхом нематов, снг
Выборы президента России — 2024, Россия, Ильхом Нематов, СНГ
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Глава миссии наблюдателей СНГ: выборы в России были открытыми и прозрачными