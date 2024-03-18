https://ria.ru/20240318/otkrytost-1933970228.html

Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России

Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России

Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:36

2024-03-18T12:36

2024-03-18T12:36

выборы президента россии — 2024

россия

ильхом нематов

снг

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "Оборудование избирательных участков видеокамерами дало возможность следить за ходом голосования в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность, открытость избирательного процесса и процесса голосования", - сказал Нематов, выступая в ЦИК РФ. Он добавил, что отличительной особенностью прошедших выборов стало массовое использование новшеств: камер наблюдения, дистанционного электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, ильхом нематов, снг