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Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:36 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/otkrytost-1933970228.html
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России
Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:36
2024-03-18T12:36
выборы президента россии — 2024
россия
ильхом нематов
снг
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "Оборудование избирательных участков видеокамерами дало возможность следить за ходом голосования в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность, открытость избирательного процесса и процесса голосования", - сказал Нематов, выступая в ЦИК РФ. Он добавил, что отличительной особенностью прошедших выборов стало массовое использование новшеств: камер наблюдения, дистанционного электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов.
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россия, ильхом нематов, снг
Выборы президента России — 2024, Россия, Ильхом Нематов, СНГ
Наблюдатели СНГ отметили открытость выборов президента России

Глава миссии наблюдателей СНГ: выборы в России были открытыми и прозрачными

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок на выборах президента России
Избирательный участок на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательный участок на выборах президента России
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели Содружества независимых государств отметили открытость и прозрачность организации избирательного процесса в ходе президентских выборов в России, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
«
"Оборудование избирательных участков видеокамерами дало возможность следить за ходом голосования в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность, открытость избирательного процесса и процесса голосования", - сказал Нематов, выступая в ЦИК РФ.
Он добавил, что отличительной особенностью прошедших выборов стало массовое использование новшеств: камер наблюдения, дистанционного электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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