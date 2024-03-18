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Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди" - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:33 18.03.2024 (обновлено: 01:34 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/organizatsii-1933852505.html
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди" - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"
В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:33
2024-03-18T01:34
россия
владимир путин
в мире
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.Во время пресс-конференции в избирательном штабе журналисты спросили Путина, извлекут ли внешние силы, которые старались расшатать внутриполитическую систему России, урок из результатов нынешних президентских выборов.&quot;Думаю, что да. Все-таки там не совсем тупые люди сидят в этих учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий&quot;, - ответил Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире, Выборы президента России — 2024
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"

Владимир Путин: в работающих против России учреждениях сидят не самые тупые люди

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
Во время пресс-конференции в избирательном штабе журналисты спросили Путина, извлекут ли внешние силы, которые старались расшатать внутриполитическую систему России, урок из результатов нынешних президентских выборов.
«

"Думаю, что да. Все-таки там не совсем тупые люди сидят в этих учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий", - ответил Путин.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
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