https://ria.ru/20240318/organizatsii-1933852505.html

Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"

Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди" - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"

В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:33

2024-03-18T00:33

2024-03-18T01:34

россия

владимир путин

в мире

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.Во время пресс-конференции в избирательном штабе журналисты спросили Путина, извлекут ли внешние силы, которые старались расшатать внутриполитическую систему России, урок из результатов нынешних президентских выборов."Думаю, что да. Все-таки там не совсем тупые люди сидят в этих учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий", - ответил Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

россия, владимир путин, в мире