https://ria.ru/20240318/organizatsii-1933852505.html
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди" - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"
В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:33
2024-03-18T00:33
2024-03-18T01:34
россия
владимир путин
в мире
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933849892_0:45:3127:1804_1920x0_80_0_0_fc465e399c378f7ea0ec90af9bc3e870.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В учреждениях, которые работают против России, "не совсем тупые люди сидят", считает кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.Во время пресс-конференции в избирательном штабе журналисты спросили Путина, извлекут ли внешние силы, которые старались расшатать внутриполитическую систему России, урок из результатов нынешних президентских выборов."Думаю, что да. Все-таки там не совсем тупые люди сидят в этих учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий", - ответил Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933859174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933849892_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_471930d5dd27058cf2f72d6c75c1c1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире, Выборы президента России — 2024
Путин: в работающих против России организациях сидят "не очень тупые люди"
Владимир Путин: в работающих против России учреждениях сидят не самые тупые люди