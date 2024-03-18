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Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки - РИА Новости, 18.03.2024
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09:06 18.03.2024 (обновлено: 09:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/operator-1933358920.html
Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки
Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки - РИА Новости, 18.03.2024
Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент участка земли в московском районе Черемушки, этим займется оператор Казенное... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:06
2024-03-18T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
управление гражданского строительства
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент участка земли в московском районе Черемушки, этим займется оператор Казенное предприятие "Управление гражданского строительства", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщал, что было принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Черемушки на юго-западе Москвы."Участок по адресу: Научный проезд, владение 11А, площадью 4,78 гектара реализует оператор, назначенный городом. В течение 7 лет здесь будет возведен современный микрорайон, где появится почти 174 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 570 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить примерно 43,5 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что ежегодный бюджетный эффект составит порядка 237 млн руб.Отмечается, что данный участок земли находится рядом со станциями московского метро "Калужская" и "Воронцовская".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что ожидается возведение 172,3 тыс. кв. м жилья для городской реализации программы реновации жилищного фонда и прочих городских нужд, а также административных объектов. По его словам, на территории проведут благоустройство, а также обустройство улично-дорожной сетиОператором комплексного развития территории станет Казенное предприятие "Управление гражданского строительства".В Москве в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Южный порт", редевелопментом площадки займутся правообладатели.
https://ria.ru/20240312/zhile-1932367164.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, управление гражданского строительства
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Управление гражданского строительства

Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент участка земли в московском районе Черемушки, этим займется оператор Казенное предприятие "Управление гражданского строительства", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщал, что было принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Черемушки на юго-западе Москвы.
"Участок по адресу: Научный проезд, владение 11А, площадью 4,78 гектара реализует оператор, назначенный городом. В течение 7 лет здесь будет возведен современный микрорайон, где появится почти 174 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 570 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить примерно 43,5 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что ежегодный бюджетный эффект составит порядка 237 млн руб.
Отмечается, что данный участок земли находится рядом со станциями московского метро "Калужская" и "Воронцовская".
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Ефимов: в рамках КРТ на Кременчугской улице появится жилье по реновации
12 марта, 11:05
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что ожидается возведение 172,3 тыс. кв. м жилья для городской реализации программы реновации жилищного фонда и прочих городских нужд, а также административных объектов. По его словам, на территории проведут благоустройство, а также обустройство улично-дорожной сети
Оператором комплексного развития территории станет Казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Южный порт", редевелопментом площадки займутся правообладатели.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Заммэра Ефимов: школа появится в Щербинке в рамках программы КРТ
13 марта, 09:05
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваУправление гражданского строительства
 
 
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