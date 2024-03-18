https://ria.ru/20240318/opasnost-1934110807.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:05
2024-03-18T21:05
2024-03-18T21:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале мэрии в 20:24, она продлилась почти полчаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через полчаса