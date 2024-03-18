https://ria.ru/20240318/opasnost-1934110807.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:05

2024-03-18T21:05

2024-03-18T21:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале мэрии в 20:24, она продлилась почти полчаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков