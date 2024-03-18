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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/opasnost-1934110807.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:05
2024-03-18T21:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале мэрии в 20:24, она продлилась почти полчаса. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через полчаса

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.
Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале мэрии в 20:24, она продлилась почти полчаса.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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