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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:27
2024-03-18T20:27
2024-03-18T20:35
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена, в небе слышны взрывы.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность