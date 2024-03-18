https://ria.ru/20240318/opasnost-1933900760.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:35
2024-03-18T08:35
2024-03-18T08:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933730986.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность