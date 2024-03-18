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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 18.03.2024 (обновлено: 08:40 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/opasnost-1933900760.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:35
2024-03-18T08:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
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белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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