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ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша - РИА Новости, 18.03.2024
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20:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/oon-1934109151.html
ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша
ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша - РИА Новости, 18.03.2024
ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша
ООН продолжит взаимодействовать с правительством России после избрания Владимира Путина президентом, организация соблюдет стандартные процедуры, которые... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:53
2024-03-18T20:53
в мире
россия
фархан хак
владимир путин
оон
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ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН продолжит взаимодействовать с правительством России после избрания Владимира Путина президентом, организация соблюдет стандартные процедуры, которые применяются к избранным лидерам, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Когда ему задали вопрос о том, какова позиция генсека ООН по поводу прошедших в России президентских выборов, Хак сказал: "У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать". В ответ на вопрос о том, планирует ли генсек связаться с президентом Путиным, он сказал: "Когда правительство будет сформировано, мы последуем стандартным процедурам в том, что касается взаимодействия с данным правительством". Когда Хака спросили, посылает ли генсек поздравления лидерам в таких случаях, он ответил: "У нас есть стандартная процедура – в том смысле, как мы реагируем на выборы и новых лидеров, и мы будем ей следовать".
https://ria.ru/20240316/oon-1933407142.html
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в мире, россия, фархан хак, владимир путин, оон
В мире, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН
ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша

Офис Гутерреша: ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Путина

© AP Photo / Frank Franklin II78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН продолжит взаимодействовать с правительством России после избрания Владимира Путина президентом, организация соблюдет стандартные процедуры, которые применяются к избранным лидерам, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Когда ему задали вопрос о том, какова позиция генсека ООН по поводу прошедших в России президентских выборов, Хак сказал: "У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать".
В ответ на вопрос о том, планирует ли генсек связаться с президентом Путиным, он сказал: "Когда правительство будет сформировано, мы последуем стандартным процедурам в том, что касается взаимодействия с данным правительством".
Когда Хака спросили, посылает ли генсек поздравления лидерам в таких случаях, он ответил: "У нас есть стандартная процедура – в том смысле, как мы реагируем на выборы и новых лидеров, и мы будем ей следовать".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Полянский обвинил замгенсека ООН в тиражировании фейков
16 марта, 04:13
 
В миреРоссияФархан ХакВладимир ПутинООН
 
 
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