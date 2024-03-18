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Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3 - РИА Новости, 18.03.2024
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17:17 18.03.2024 (обновлено: 17:22 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/oon-1934067738.html
Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3 - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:17
2024-03-18T17:22
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ООН, 18 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу."Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html
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в мире, россия, оон, сша, антониу гутерреш, владимир путин, нато, франция
В мире, Россия, ООН, США, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, НАТО, Франция
Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3

Генсек ООН призвал Россию и США договориться о соглашении на смену ДСНВ-3

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу.
"Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
3 ноября 2023, 00:25
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием истекает в 2026 году.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
США давно нарушают "дух и букву" ДСНВ, заявил посол России
3 августа 2023, 03:31
 
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