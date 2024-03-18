Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США договориться о соглашении на смену ДСНВ-3
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу.
"Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием истекает в 2026 году.