https://ria.ru/20240318/oon-1934067738.html

Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3

Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3 - РИА Новости, 18.03.2024

Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:17

2024-03-18T17:17

2024-03-18T17:22

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ООН, 18 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет на смену этому документу."Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, сша, антониу гутерреш, владимир путин, нато, франция