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В ООН могут обсудить попытки вмешаться в выборы в России, заявила Матвиенко

В ООН могут обсудить попытки вмешаться в выборы в России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024

В ООН могут обсудить попытки вмешаться в выборы в России, заявила Матвиенко

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета озвучит всю открытую часть по попыткам вмешательства в выборы президента РФ извне, это могут обсудить в ООН, заявила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:22

2024-03-18T11:22

2024-03-18T11:22

выборы президента россии — 2024

валентина матвиенко

россия

политика

оон

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета озвучит всю открытую часть по попыткам вмешательства в выборы президента РФ извне, это могут обсудить в ООН, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Наша комиссия Совета Федерации по защите суверенитета всю открытую часть замечаний озвучит. Мы это обобщим, естественно, проинформируем и международные парламентские организации, и парламенты мира, и, думаю, что эта тема о грубейшем вмешательстве в национальные выборы в России будет предметом обсуждения в ООН", - сказала Матвиенко журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, россия, политика, оон