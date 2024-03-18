В ООН могут обсудить попытки вмешаться в выборы в России, заявила Матвиенко
Матвиенко: попытки вмешаться в президентские выборы в РФ могут обсудить в ООН
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета озвучит всю открытую часть по попыткам вмешательства в выборы президента РФ извне, это могут обсудить в ООН, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Наша комиссия Совета Федерации по защите суверенитета всю открытую часть замечаний озвучит. Мы это обобщим, естественно, проинформируем и международные парламентские организации, и парламенты мира, и, думаю, что эта тема о грубейшем вмешательстве в национальные выборы в России будет предметом обсуждения в ООН", - сказала Матвиенко журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.