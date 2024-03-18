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"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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09:54 18.03.2024 (обновлено: 15:31 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 18.03.2024
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
Правительство США не должно допустить того, чтобы Украина осталась пожизненно зависимой от Вашингтона, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:54
2024-03-18T15:31
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Правительство США не должно допустить того, чтобы Украина осталась пожизненно зависимой от Вашингтона, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от Соединенных Штатов, если мы это позволим", — возмутился он.Сакс отметил, что такое развитие событий нежелательно для американцев, поскольку у страны колоссальный государственный долг."Это действительно глупое обязательство для страны с долгом в 34 триллиона долларов", — заключил предприниматель.На прошлой неделе Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине

Миллиардер Сакс: США не должны позволить Украине быть зависимой от Вашингтона

CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. SacksАмериканский миллиардер Дэвид Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. Sacks
Американский миллиардер Дэвид Сакс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар РИА Новости. Правительство США не должно допустить того, чтобы Украина осталась пожизненно зависимой от Вашингтона, написал в социальной сети Х американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от Соединенных Штатов, если мы это позволим", — возмутился он.
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Сакс отметил, что такое развитие событий нежелательно для американцев, поскольку у страны колоссальный государственный долг.
"Это действительно глупое обязательство для страны с долгом в 34 триллиона долларов", — заключил предприниматель.
На прошлой неделе Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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