https://ria.ru/20240318/obstrely-1934064750.html

Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР

Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР - РИА Новости, 18.03.2024

Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР

Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы 10 военным запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:05

2024-03-18T17:05

2024-03-18T17:05

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы 10 военным запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения, сообщает Генпрокуратура РФ. По данным СК РФ, в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года военные гаубичного артиллерийского дивизиона провели неизбирательные "веерные" артиллерийские обстрелы из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Старый Крым и Лебединское ДНР. Всего ими произведено не менее 500 выстрелов. В результате было повреждено пять домов, мирные жители сумели укрыться от обстрелов и не пострадали. Суд признал военных войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения нацгвардии Украины ("Азов"*) Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Илью Вороновича и Артема Филина виновными в "жестоком обращении с гражданским населением", "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "покушении на убийство двух и более лиц" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240315/donetsk-1933170740.html

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)