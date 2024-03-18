https://ria.ru/20240318/obstrely-1934064750.html
Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР
Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР
Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы 10 военным запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:05
2024-03-18T17:05
2024-03-18T17:05
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Суд в ДНР назначил от 26 до 27 лет лишения свободы 10 военным запрещенного в РФ националистического полка "Азов"* за артиллерийские обстрелы мирного населения, сообщает Генпрокуратура РФ. По данным СК РФ, в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года военные гаубичного артиллерийского дивизиона провели неизбирательные "веерные" артиллерийские обстрелы из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Старый Крым и Лебединское ДНР. Всего ими произведено не менее 500 выстрелов. В результате было повреждено пять домов, мирные жители сумели укрыться от обстрелов и не пострадали. Суд признал военных войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения нацгвардии Украины ("Азов"*) Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Илью Вороновича и Артема Филина виновными в "жестоком обращении с гражданским населением", "применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "покушении на убийство двух и более лиц" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240315/donetsk-1933170740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Десять боевиков "Азова"* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР
Десять боевиков "Азова" получили от 26 до 27 лет за обстрелы жителей ДНР