https://ria.ru/20240318/obstrel-1934104618.html

При обстреле ДНР погиб подросток

При обстреле ДНР погиб подросток - РИА Новости, 18.03.2024

При обстреле ДНР погиб подросток

Подросток погиб, еще два мирных жителя пострадали в понедельник в ДНР в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:15

2024-03-18T20:15

2024-03-18T20:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

горловка

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб, еще два мирных жителя пострадали в понедельник в ДНР в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Погиб подросток, еще два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 года рождения. В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина 1960 года рождения, в населенном пункте Свободное Волновахского района в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1964 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что все пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь."Противник совершил 22 обстрела, выпустив 66 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка и Ясиноватая", - подытожил Пушилин.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, горловка