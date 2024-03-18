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При обстреле ДНР погиб подросток - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 18.03.2024 (обновлено: 20:32 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obstrel-1934104618.html
При обстреле ДНР погиб подросток
При обстреле ДНР погиб подросток - РИА Новости, 18.03.2024
При обстреле ДНР погиб подросток
Подросток погиб, еще два мирных жителя пострадали в понедельник в ДНР в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:15
2024-03-18T20:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
горловка
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб, еще два мирных жителя пострадали в понедельник в ДНР в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Погиб подросток, еще два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 года рождения. В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина 1960 года рождения, в населенном пункте Свободное Волновахского района в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1964 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что все пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь."Противник совершил 22 обстрела, выпустив 66 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка и Ясиноватая", - подытожил Пушилин.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Горловка
При обстреле ДНР погиб подросток

При обстреле ДНР погиб подросток, пострадали два мирных жителя

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб, еще два мирных жителя пострадали в понедельник в ДНР в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Погиб подросток, еще два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 года рождения. В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина 1960 года рождения, в населенном пункте Свободное Волновахского района в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1964 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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России нужна тотальная милитаризация
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Глава ДНР уточнил, что все пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.
"Противник совершил 22 обстрела, выпустив 66 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка и Ясиноватая", - подытожил Пушилин.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинГорловка
 
 
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