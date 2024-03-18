https://ria.ru/20240318/obstrel-1933891697.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:24
2024-03-18T06:24
2024-03-18T06:24
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_0:247:2760:1800_1920x0_80_0_0_7e5d7d2b260e80a6df914de78b64f1a3.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 01.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 05.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 05.40 по Никитскому району Горловки выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/kremenchug-1933873594.html
https://ria.ru/20240318/obstrel-1933878880.html
донецк
горловка
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_5f0b3853706a35a7f5814dc034562ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметра