https://ria.ru/20240318/obstrel-1933891697.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 18.03.2024

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:24

2024-03-18T06:24

2024-03-18T06:24

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_0:247:2760:1800_1920x0_80_0_0_7e5d7d2b260e80a6df914de78b64f1a3.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 01.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 05.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 05.40 по Никитскому району Горловки выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/kremenchug-1933873594.html

https://ria.ru/20240318/obstrel-1933878880.html

донецк

горловка

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, нато