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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:24 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/obstrel-1933891697.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:24
2024-03-18T06:24
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 01.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 05.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 05.40 по Никитскому району Горловки выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/kremenchug-1933873594.html
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донецк
горловка
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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СК РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 01.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 05.25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство также сообщило, что в 05.40 по Никитскому району Горловки выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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