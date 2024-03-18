https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934105123.html
СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области
СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области - РИА Новости, 19.03.2024
СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области
Доследственная проверка организована по факту обрушения шахты в Амурской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T20:17
2024-03-18T20:17
2024-03-19T06:07
амурская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту обрушения шахты в Амурской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.Ранее сообщалось, что на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области произошел обвал горных пород. Кроме того, под завалами могут находиться 13 человек. На место происшествия выехали спасатели МЧС России."По данному факту следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что следственной группой проводится осмотр места происшествия. Также в целях оказания помощи в проведении следственных действий в Зейский муниципальный округ направлены следователи-криминалисты.
https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html
https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html
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амурская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Амурская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
СК организовал проверку после обрушения шахты в Амурской области
СК организовал доследственную проверку после обрушения шахты в Амурской области