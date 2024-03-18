https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934099518.html

В Амурской области на руднике обрушилась горная порода

В Амурской области на руднике обрушилась горная порода - РИА Новости, 19.03.2024

В Амурской области на руднике обрушилась горная порода

На руднике в Амурской области произошло обрушение горных пород, 13 человек могут находиться под завалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T19:53

2024-03-18T19:53

2024-03-19T07:12

происшествия

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На руднике в Амурской области произошло обрушение горных пород, 13 человек могут находиться под завалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, под завалами после обрушения породы на руднике могут находиться 13 человек", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в Зейском муниципальном округе. На место происшествия выехали 25 горноспасателей на четырех единицах техники.В свою очередь, в региональной прокуратуре сообщили, что под завалом могут находиться 15 человек. Для координации действий к руднику выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html

амурская область

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происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области