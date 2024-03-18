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В Амурской области на руднике обрушилась горная порода - РИА Новости, 19.03.2024
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19:53 18.03.2024 (обновлено: 07:12 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934099518.html
В Амурской области на руднике обрушилась горная порода
В Амурской области на руднике обрушилась горная порода - РИА Новости, 19.03.2024
В Амурской области на руднике обрушилась горная порода
На руднике в Амурской области произошло обрушение горных пород, 13 человек могут находиться под завалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T19:53
2024-03-19T07:12
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На руднике в Амурской области произошло обрушение горных пород, 13 человек могут находиться под завалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;По предварительной информации, под завалами после обрушения породы на руднике могут находиться 13 человек&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в Зейском муниципальном округе. На место происшествия выехали 25 горноспасателей на четырех единицах техники.В свою очередь, в региональной прокуратуре сообщили, что под завалом могут находиться 15 человек. Для координации действий к руднику выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.
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происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Амурской области на руднике обрушилась горная порода

После обвала породы на руднике в Амурской области пропали 13 горняков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На руднике в Амурской области произошло обрушение горных пород, 13 человек могут находиться под завалами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"По предварительной информации, под завалами после обрушения породы на руднике могут находиться 13 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в Зейском муниципальном округе. На место происшествия выехали 25 горноспасателей на четырех единицах техники.
В свою очередь, в региональной прокуратуре сообщили, что под завалом могут находиться 15 человек. Для координации действий к руднику выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.
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