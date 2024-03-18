https://ria.ru/20240318/obmen-1934126205.html

Белый дом заявил, что был не в курсе темы обмена Навального

Белый дом заявил, что был не в курсе темы обмена Навального - РИА Новости, 18.03.2024

Белый дом заявил, что был не в курсе темы обмена Навального

В Белом доме не в курсе темы включения Алексея Навального в обмен заключенными, заявил советник президента США Джейк Салливан. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:46

2024-03-18T23:46

2024-03-18T23:47

россия

сша

джейк салливан

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. В Белом доме не в курсе темы включения Алексея Навального в обмен заключенными, заявил советник президента США Джейк Салливан. "Мы не слышали, чтобы какой-либо российский представитель в ходе каких-либо разговоров на эту тему поднимал вопрос о включении Навального в обмен заключенными", - сказал Салливан на брифинге Белого дома. Если такой интерес действительно был, то информация об этом, по словам Салливана, доносится "очевидно слишком поздно, потому что его (Навального - ред.) больше нет в живых". Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился. Путин накануне рассказал журналистам, что за несколько дней до смерти Навального коллеги, причем не из числа сотрудников его администрации, сказали об идее обменять Навального на некоторых людей, которые находятся в заключении на Западе. Президент РФ сообщил, что был согласен на это, но только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933870026.html

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931327769.html

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россия, сша, джейк салливан, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше