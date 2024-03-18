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Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди"
Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди" - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди"
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о партии "Новые люди", заявил, что всегда привлекательна новизна, их внимание... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:38
2024-03-18T00:38
2024-03-18T00:48
партия "новые люди"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о партии "Новые люди", заявил, что всегда привлекательна новизна, их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса."Что касается партии "Новые люди", я не знаю, какой будет окончательный результат, но действительно для граждан всегда привлекательна какая-то новизна. Всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований. Я хорошо знаю лидеров этой партии, прежде всего, их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса", - сказал он.
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партия "новые люди", владимир путин, россия
Партия "Новые люди", Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди"
Путин: внимание партии "Новые люди" нацелено на создание условий для бизнеса
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о партии "Новые люди", заявил, что всегда привлекательна новизна, их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса.
"Что касается партии "Новые люди", я не знаю, какой будет окончательный результат, но действительно для граждан всегда привлекательна какая-то новизна. Всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований. Я хорошо знаю лидеров этой партии, прежде всего, их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса", - сказал он.
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно