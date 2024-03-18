https://ria.ru/20240318/norvegiya-1934042022.html

Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами

Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами - РИА Новости, 18.03.2024

Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами

Лидер норвежской оппозиционной Партии прогресса, располагающей в парламенте Норвегии 21 депутатским мандатом из 169, Сильви Листхауг заявила, что норвежское... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:58

2024-03-18T15:58

2024-03-18T15:58

в мире

норвегия

сша

йемен

талибан

партия прогресса

ансар алла

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер норвежской оппозиционной Партии прогресса, располагающей в парламенте Норвегии 21 депутатским мандатом из 169, Сильви Листхауг заявила, что норвежское правительство ведёт себя очень наивно, идя на переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщает норвежское агентство NRK со ссылкой на заявление депутата. Ранее NRK сообщило со ссылкой на электронное письмо норвежского МИД, что Норвегия провела секретные переговоры с хуситами и подтвердила, что в течение длительного времени поддерживала с ними контакты в связи с конфликтом в Йемене. "Я думаю, что нам не удастся сесть и поговорить с ними. Я считаю, что норвежские власти, к сожалению, ведут себя очень наивно на встречах с террористическими организациями, будь то (палестинское движение) ХАМАС, Талибан* или хуситы в Йемене", - приводит слова Листхауг агентство. Также отмечается, что Листхауг считает, что Норвегии следует вместе с США, Великобританией и другими странами внести свой вклад в военные усилия, направленные против хуситов. В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

https://ria.ru/20240313/khusity-1932833592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, сша, йемен, талибан, партия прогресса, ансар алла