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Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами - РИА Новости, 18.03.2024
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15:58 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/norvegiya-1934042022.html
Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами
Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами - РИА Новости, 18.03.2024
Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами
Лидер норвежской оппозиционной Партии прогресса, располагающей в парламенте Норвегии 21 депутатским мандатом из 169, Сильви Листхауг заявила, что норвежское... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:58
2024-03-18T15:58
в мире
норвегия
сша
йемен
талибан
партия прогресса
ансар алла
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер норвежской оппозиционной Партии прогресса, располагающей в парламенте Норвегии 21 депутатским мандатом из 169, Сильви Листхауг заявила, что норвежское правительство ведёт себя очень наивно, идя на переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщает норвежское агентство NRK со ссылкой на заявление депутата. Ранее NRK сообщило со ссылкой на электронное письмо норвежского МИД, что Норвегия провела секретные переговоры с хуситами и подтвердила, что в течение длительного времени поддерживала с ними контакты в связи с конфликтом в Йемене. "Я думаю, что нам не удастся сесть и поговорить с ними. Я считаю, что норвежские власти, к сожалению, ведут себя очень наивно на встречах с террористическими организациями, будь то (палестинское движение) ХАМАС, Талибан* или хуситы в Йемене", - приводит слова Листхауг агентство. Также отмечается, что Листхауг считает, что Норвегии следует вместе с США, Великобританией и другими странами внести свой вклад в военные усилия, направленные против хуситов. В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
https://ria.ru/20240313/khusity-1932833592.html
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в мире, норвегия, сша, йемен, талибан, партия прогресса, ансар алла
В мире, Норвегия, США, Йемен, Талибан, Партия прогресса, Ансар Алла
Оппозиция Норвегии раскритиковала правительство за переговоры с хуситами

Правительство Норвегии обвинили в наивности из-за переговоров с хуситами

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер норвежской оппозиционной Партии прогресса, располагающей в парламенте Норвегии 21 депутатским мандатом из 169, Сильви Листхауг заявила, что норвежское правительство ведёт себя очень наивно, идя на переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщает норвежское агентство NRK со ссылкой на заявление депутата.
Ранее NRK сообщило со ссылкой на электронное письмо норвежского МИД, что Норвегия провела секретные переговоры с хуситами и подтвердила, что в течение длительного времени поддерживала с ними контакты в связи с конфликтом в Йемене.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
15 марта, 15:52
"Я думаю, что нам не удастся сесть и поговорить с ними. Я считаю, что норвежские власти, к сожалению, ведут себя очень наивно на встречах с террористическими организациями, будь то (палестинское движение) ХАМАС, Талибан* или хуситы в Йемене", - приводит слова Листхауг агентство.
Также отмечается, что Листхауг считает, что Норвегии следует вместе с США, Великобританией и другими странами внести свой вклад в военные усилия, направленные против хуситов.
В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
13 марта, 23:14
 
В миреНорвегияСШАЙеменТалибанПартия прогрессаАнсар Алла
 
 
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