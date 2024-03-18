https://ria.ru/20240318/niger-1933995510.html

США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник

США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024

США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник

Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:44

2024-03-18T13:44

2024-03-18T13:44

в мире

нигер

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве африканской страны. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. "Поскольку Нигер денонсировал (соглашения - ред.), они (войска США - ред.) не имеют права проводить какие-либо учения или передвигаться по территории Нигера. То есть денонсация блокирует их деятельность", - заявил источник.

https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

нигер

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, сша