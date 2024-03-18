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США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
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13:44 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/niger-1933995510.html
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник
Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:44
2024-03-18T13:44
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве африканской страны. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. "Поскольку Нигер денонсировал (соглашения - ред.), они (войска США - ред.) не имеют права проводить какие-либо учения или передвигаться по территории Нигера. То есть денонсация блокирует их деятельность", - заявил источник.
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
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в мире, нигер, сша
В мире, Нигер, США
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник

Источник: разрыв военного соглашения означает запрет на учения США в Нигере

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве африканской страны.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
"Поскольку Нигер денонсировал (соглашения - ред.), они (войска США - ред.) не имеют права проводить какие-либо учения или передвигаться по территории Нигера. То есть денонсация блокирует их деятельность", - заявил источник.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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В миреНигерСША
 
 
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