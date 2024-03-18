https://ria.ru/20240318/niger-1933995510.html
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник
Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:44
2024-03-18T13:44
2024-03-18T13:44
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве африканской страны. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. "Поскольку Нигер денонсировал (соглашения - ред.), они (войска США - ред.) не имеют права проводить какие-либо учения или передвигаться по территории Нигера. То есть денонсация блокирует их деятельность", - заявил источник.
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нигер, сша
США больше не имеют права проводить учения в Нигере, сообщил источник
Источник: разрыв военного соглашения означает запрет на учения США в Нигере
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска США после разрыва Нигером военного соглашения не имеют права проводить учения или передвигаться по стране, заявил РИА Новости источник в правительстве африканской страны.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
"Поскольку Нигер денонсировал (соглашения - ред.), они (войска США - ред.) не имеют права проводить какие-либо учения или передвигаться по территории Нигера. То есть денонсация блокирует их деятельность", - заявил источник.
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США