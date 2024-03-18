https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html
Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник
Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник
Нигер ждет от США план по выводу войск, сообщил РИА Новости источник в правительстве. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:28
2024-03-18T13:28
2024-03-18T14:49
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нигер ждет от США план по выводу войск, сообщил РИА Новости источник в правительстве."Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, потому что это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что американские военные больше не могут проводить в Нигере учения или передвигаться по территории страны. Денонсация соглашения с Вашингтоном блокирует их деятельность, указал источник.В минувшие выходные находящиеся у власти в Нигере военные объявили о разрыве соглашения с США. Как заявил член правящего Национального совета по защите отечества старший полковник Амаду Абдраман, этот документ изначально навязали стране, а присутствие американских военных нарушило все конституционные и демократические нормы.У власти в Нигере находятся военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани. В конце июля они объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Также мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.
https://ria.ru/20240317/niger-1933687030.html
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нигер, сша, в мире
Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник
Источник: Нигер потребовал от США план, по которому они выведут войска из страны
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нигер ждет от США план по выводу войск, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, потому что это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает", — сказал собеседник агентства.
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором
Он подчеркнул, что американские военные больше не могут проводить в Нигере учения или передвигаться по территории страны. Денонсация соглашения с Вашингтоном
блокирует их деятельность, указал источник.
В минувшие выходные находящиеся у власти в Нигере военные объявили о разрыве соглашения с США. Как заявил член правящего Национального совета по защите отечества старший полковник Амаду Абдраман, этот документ изначально навязали стране, а присутствие американских военных нарушило все конституционные и демократические нормы.
У власти в Нигере находятся военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани. В конце июля они объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Также мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
.
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США