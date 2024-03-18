https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html

Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник

Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024

Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник

Нигер ждет от США план по выводу войск, сообщил РИА Новости источник в правительстве. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:28

2024-03-18T13:28

2024-03-18T14:49

нигер

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нигер ждет от США план по выводу войск, сообщил РИА Новости источник в правительстве."Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, потому что это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что американские военные больше не могут проводить в Нигере учения или передвигаться по территории страны. Денонсация соглашения с Вашингтоном блокирует их деятельность, указал источник.В минувшие выходные находящиеся у власти в Нигере военные объявили о разрыве соглашения с США. Как заявил член правящего Национального совета по защите отечества старший полковник Амаду Абдраман, этот документ изначально навязали стране, а присутствие американских военных нарушило все конституционные и демократические нормы.У власти в Нигере находятся военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани. В конце июля они объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Также мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

https://ria.ru/20240317/niger-1933687030.html

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нигер

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нигер, сша, в мире