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Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада - РИА Новости, 18.03.2024
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01:27 18.03.2024 (обновлено: 08:52 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933866600.html
Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада
Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада - РИА Новости, 18.03.2024
Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти после призывов провести выборы в стране, сообщила Financial Times. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:27
2024-03-18T08:52
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
чак шумер
хамас
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти после призывов провести выборы в стране, сообщила Financial Times."Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.Как заявил Нетаньяху, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. "Они пытаются добиться проведения выборов сейчас, в разгар войны. Они делают это, так как знают, что сейчас выборы остановят войну и парализуют страну на полгода", — объяснил он.В четверг лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов. По мнению сенатора, Нетаньяху "позволяет своему политическому выживанию превалировать над интересами Израиля". Шумер также предрек Тель-Авиву роль государства-изгоя в случае продолжения операции в секторе Газа.Газета The Washington Post ранее со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
https://ria.ru/20240315/izrail-1933361556.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, чак шумер, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Чак Шумер, ХАМАС, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада

Премьер Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти после призывов провести выборы в стране, сообщила Financial Times.
"Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.
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Как заявил Нетаньяху, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля.
"Они пытаются добиться проведения выборов сейчас, в разгар войны. Они делают это, так как знают, что сейчас выборы остановят войну и парализуют страну на полгода", — объяснил он.
В четверг лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов. По мнению сенатора, Нетаньяху "позволяет своему политическому выживанию превалировать над интересами Израиля". Шумер также предрек Тель-Авиву роль государства-изгоя в случае продолжения операции в секторе Газа.
Газета The Washington Post ранее со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
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