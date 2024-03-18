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Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада

Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада - РИА Новости, 18.03.2024

Нетаньяху сделал резкое высказывание в адрес Запада

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти после призывов провести выборы в стране, сообщила Financial Times. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:27

2024-03-18T01:27

2024-03-18T08:52

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биньямин нетаньяху

чак шумер

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сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти после призывов провести выборы в стране, сообщила Financial Times."Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.Как заявил Нетаньяху, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. "Они пытаются добиться проведения выборов сейчас, в разгар войны. Они делают это, так как знают, что сейчас выборы остановят войну и парализуют страну на полгода", — объяснил он.В четверг лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов. По мнению сенатора, Нетаньяху "позволяет своему политическому выживанию превалировать над интересами Израиля". Шумер также предрек Тель-Авиву роль государства-изгоя в случае продолжения операции в секторе Газа.Газета The Washington Post ранее со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.

https://ria.ru/20240315/izrail-1933361556.html

https://ria.ru/20240317/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, чак шумер, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году