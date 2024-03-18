Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933853861.html
Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления
Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления - РИА Новости, 18.03.2024
Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель, пожаловавшись на международное давление."Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий... Я говорю ещё раз: мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет", - подчеркнул он. Нетаньяху также посетовал на усиление международного давления на израильские власти. "Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, который ведет войну, справедливей которой нет, против не сравнимого ни с кем по своей жестокости врага, направьте свое давление на (палестинское движение) ХАМАС и его покровителя - Иран", - добавил премьер. Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны". В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240317/operatsiya-1933765885.html
https://ria.ru/20240317/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления

Премьер Израиля Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель, пожаловавшись на международное давление.
«
"Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий... Я говорю ещё раз: мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет", - подчеркнул он.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Шольц выступил против возможной наземной операции Израиля в городе Рафах
Вчера, 18:43
Нетаньяху также посетовал на усиление международного давления на израильские власти.
«
"Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, который ведет войну, справедливей которой нет, против не сравнимого ни с кем по своей жестокости врага, направьте свое давление на (палестинское движение) ХАМАС и его покровителя - Иран", - добавил премьер.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".
В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала