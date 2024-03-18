https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933853861.html

Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления

Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления - РИА Новости, 18.03.2024

Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель, пожаловавшись на международное давление."Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий... Я говорю ещё раз: мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет", - подчеркнул он. Нетаньяху также посетовал на усиление международного давления на израильские власти. "Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, который ведет войну, справедливей которой нет, против не сравнимого ни с кем по своей жестокости врага, направьте свое давление на (палестинское движение) ХАМАС и его покровителя - Иран", - добавил премьер. Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны". В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.

https://ria.ru/20240317/operatsiya-1933765885.html

https://ria.ru/20240317/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году