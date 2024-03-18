Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления
Премьер Израиля Нетаньяху пожаловался на усиление международного давления
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабмина заявил, что операция в Рафахе на юге сектора Газа будет проведена через несколько недель, пожаловавшись на международное давление.
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"Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий... Я говорю ещё раз: мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет", - подчеркнул он.
Нетаньяху также посетовал на усиление международного давления на израильские власти.
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"Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, который ведет войну, справедливей которой нет, против не сравнимого ни с кем по своей жестокости врага, направьте свое давление на (палестинское движение) ХАМАС и его покровителя - Иран", - добавил премьер.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района. Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".
В марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.