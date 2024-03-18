Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО
Экс-сенатор Блэк: победа Путина позволит удержать НАТО от ввода войск на Украину
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк.
"Российские избиратели направили послание НАТО: "Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать", - сказал Блэк, комментируя итоги завершившегося голосования.
Бывший сенатор США признал, что, вопреки всем введенным странами Запада ограничениям, экономика России продемонстрировала свою устойчивость, а потребительские товары по-прежнему широко доступны.
"Выборы также могут оказать положительное влияние на мнение мирового сообщества. Президент (Франции - ред.) Макрон недавно "запустил пробный шар", чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона", - добавил бывший конгрессмен.
По словам Блэка, победа Владимира Путина на президентских выборах в России оказалась настолько уверенной, что не оставила у кого-либо ни малейших сомнений относительно его поддержки со стороны избирателей. "Только дурак станет это отрицать", - резюмировал собеседник агентства.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.