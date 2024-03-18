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Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/nato-1934081047.html
Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО
Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО
Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:32
2024-03-18T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ричард блэк
сша
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк. "Российские избиратели направили послание НАТО: "Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать", - сказал Блэк, комментируя итоги завершившегося голосования. Бывший сенатор США признал, что, вопреки всем введенным странами Запада ограничениям, экономика России продемонстрировала свою устойчивость, а потребительские товары по-прежнему широко доступны. "Выборы также могут оказать положительное влияние на мнение мирового сообщества. Президент (Франции - ред.) Макрон недавно "запустил пробный шар", чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона", - добавил бывший конгрессмен. По словам Блэка, победа Владимира Путина на президентских выборах в России оказалась настолько уверенной, что не оставила у кого-либо ни малейших сомнений относительно его поддержки со стороны избирателей. "Только дурак станет это отрицать", - резюмировал собеседник агентства. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, россия, украина, ричард блэк, сша, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ричард Блэк, США, Владимир Путин, НАТО
Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО

Экс-сенатор Блэк: победа Путина позволит удержать НАТО от ввода войск на Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк.
"Российские избиратели направили послание НАТО: "Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать", - сказал Блэк, комментируя итоги завершившегося голосования.
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Бывший сенатор США признал, что, вопреки всем введенным странами Запада ограничениям, экономика России продемонстрировала свою устойчивость, а потребительские товары по-прежнему широко доступны.
"Выборы также могут оказать положительное влияние на мнение мирового сообщества. Президент (Франции - ред.) Макрон недавно "запустил пробный шар", чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона", - добавил бывший конгрессмен.
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Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
По словам Блэка, победа Владимира Путина на президентских выборах в России оказалась настолько уверенной, что не оставила у кого-либо ни малейших сомнений относительно его поддержки со стороны избирателей. "Только дурак станет это отрицать", - резюмировал собеседник агентства.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
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17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРичард БлэкСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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