https://ria.ru/20240318/nato-1934081047.html

Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО

Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО - РИА Новости, 18.03.2024

Экс-сенатор из США назвал победу Путина сдерживающим фактором для НАТО

Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:32

2024-03-18T18:32

2024-03-18T18:32

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Итоги президентских выборов в России могут стать сдерживающим фактором для стран Запада, которые помышляют об отправке собственных вооруженных сил на Украину, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк. "Российские избиратели направили послание НАТО: "Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать", - сказал Блэк, комментируя итоги завершившегося голосования. Бывший сенатор США признал, что, вопреки всем введенным странами Запада ограничениям, экономика России продемонстрировала свою устойчивость, а потребительские товары по-прежнему широко доступны. "Выборы также могут оказать положительное влияние на мнение мирового сообщества. Президент (Франции - ред.) Макрон недавно "запустил пробный шар", чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона", - добавил бывший конгрессмен. По словам Блэка, победа Владимира Путина на президентских выборах в России оказалась настолько уверенной, что не оставила у кого-либо ни малейших сомнений относительно его поддержки со стороны избирателей. "Только дурак станет это отрицать", - резюмировал собеседник агентства. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ричард блэк, сша, владимир путин, нато