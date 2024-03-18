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СМИ: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году - РИА Новости, 18.03.2024
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16:06 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/nato-1934044632.html
СМИ: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году
СМИ: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году
Начатая модернизация авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, где смогут проживать 10 тысяч солдат, позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:06
2024-03-18T16:06
в мире
румыния
европа
констанца
нато
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Начатая модернизация авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, где смогут проживать 10 тысяч солдат, позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе, сообщает в понедельник телеканал TVR Info. Власти Румынии ранее сообщили, что готовы инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану", которая находится в уезде Констанца. Также при базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. "База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. К этому периоду комплекс станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Решение о расширении базы было принято в контексте конфликта, который продолжается последние два года на восточной границе Румынии", - сообщает телеканал. Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель, эту территорию добавят к имеющимся 500 гектарам, на которых расположена авиабаза. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены военные сооружения, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов. Американские войска используют базу "Михаил Когэлничану" с 1999 года, на данный момент здесь дислоцируются подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников, которые помогают в выполнении задач воздушной полиции.
https://ria.ru/20240229/napadenie-1930128935.html
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в мире, румыния, европа, констанца, нато
В мире, Румыния, Европа, Констанца, НАТО
СМИ: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году

TVR Info: натовская авиабаза в Румынии станет самой большой в Европе к 2040 году

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Начатая модернизация авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, где смогут проживать 10 тысяч солдат, позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе, сообщает в понедельник телеканал TVR Info.
Власти Румынии ранее сообщили, что готовы инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану", которая находится в уезде Констанца. Также при базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры - детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть.
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"База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. К этому периоду комплекс станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Решение о расширении базы было принято в контексте конфликта, который продолжается последние два года на восточной границе Румынии", - сообщает телеканал.
Для строительства городка уже экспроприировано более 2300 гектаров пахотных земель, эту территорию добавят к имеющимся 500 гектарам, на которых расположена авиабаза. В течение пяти лет вокруг авиабазы будут построены военные сооружения, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена вдвое, будут построены склады топлива и несколько ангаров для различных типов истребителей и дронов.
Американские войска используют базу "Михаил Когэлничану" с 1999 года, на данный момент здесь дислоцируются подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников, которые помогают в выполнении задач воздушной полиции.
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