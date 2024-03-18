https://ria.ru/20240318/nato-1934040898.html

МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора

МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора - РИА Новости, 18.03.2024

МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западных войск на Украину стала бы провокацией и серьезным... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:56

2024-03-18T15:56

2024-03-18T15:56

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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западных войск на Украину стала бы провокацией и серьезным злоупотреблением 5-й статьей договора НАТО о коллективной ответственности всех стран-членов, тогда как целью альянса является оборона, а не атака. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. "Если бы какая-либо европейская страна отправила сухопутные войска на Украину, это бы ввергло в огонь весь европейский континент, мы этого хотим меньше всего. Мы думаем, что это серьезное злоупотребление пятой статьей Договора НАТО. НАТО - это оборонительный, а не атакующий альянс. И такого масштаба провокация с пятой статьей в данном случае было бы серьезным злоупотреблением коллективной ответственностью НАТО", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1. Он также сообщил, что на заседании глав МИД стран ЕС с участием главы госдепартамента США Энтони Блинкена просил западных политиков воздержаться от необдуманных заявлений о возможной отправке западных войск на Украину, которые противоречат решению НАТО не быть стороной конфликта на Украине. Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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