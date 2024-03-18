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МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора - РИА Новости, 18.03.2024
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15:56 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/nato-1934040898.html
МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора
МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора - РИА Новости, 18.03.2024
МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западных войск на Украину стала бы провокацией и серьезным... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:56
2024-03-18T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
венгрия
мид венгрии
украина
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западных войск на Украину стала бы провокацией и серьезным злоупотреблением 5-й статьей договора НАТО о коллективной ответственности всех стран-членов, тогда как целью альянса является оборона, а не атака. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. "Если бы какая-либо европейская страна отправила сухопутные войска на Украину, это бы ввергло в огонь весь европейский континент, мы этого хотим меньше всего. Мы думаем, что это серьезное злоупотребление пятой статьей Договора НАТО. НАТО - это оборонительный, а не атакующий альянс. И такого масштаба провокация с пятой статьей в данном случае было бы серьезным злоупотреблением коллективной ответственностью НАТО", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1. Он также сообщил, что на заседании глав МИД стран ЕС с участием главы госдепартамента США Энтони Блинкена просил западных политиков воздержаться от необдуманных заявлений о возможной отправке западных войск на Украину, которые противоречат решению НАТО не быть стороной конфликта на Украине. Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, петер сийярто, нато, венгрия, мид венгрии, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петер Сийярто, НАТО, Венгрия, МИД Венгрии, Украина
МИД Венгрии призвал НАТО не злоупотреблять пятой статьей договора

Сийярто назвал возможный вход НАТО на Украину злоупотреблением пятой статьей

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западных войск на Украину стала бы провокацией и серьезным злоупотреблением 5-й статьей договора НАТО о коллективной ответственности всех стран-членов, тогда как целью альянса является оборона, а не атака.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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"Если бы какая-либо европейская страна отправила сухопутные войска на Украину, это бы ввергло в огонь весь европейский континент, мы этого хотим меньше всего. Мы думаем, что это серьезное злоупотребление пятой статьей Договора НАТО. НАТО - это оборонительный, а не атакующий альянс. И такого масштаба провокация с пятой статьей в данном случае было бы серьезным злоупотреблением коллективной ответственностью НАТО", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.
Он также сообщил, что на заседании глав МИД стран ЕС с участием главы госдепартамента США Энтони Блинкена просил западных политиков воздержаться от необдуманных заявлений о возможной отправке западных войск на Украину, которые противоречат решению НАТО не быть стороной конфликта на Украине.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетер СийяртоНАТОВенгрияМИД ВенгрииУкраина
 
 
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