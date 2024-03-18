Испанское СМИ признало наличие информаторов стран НАТО на Украине
Pais: военные НАТО не участвуют в боях на Украине, но альянс держит информаторов
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военные НАТО не участвовали в наземных боевых действиях на Украине, но у членов альянса есть информаторы на местах, которые следят за происходящим на фронте, определяют эффективность поставляемого оружия, выявляют возможные случаи расхищения предоставляемой помощи, за чем активнее всего следят США, пишет испанская газета Pais со ссылкой на военные источники.
"За последние более чем два года Pais взяла интервью у ряда военных источников на Украине и странах ЕС, которые сходятся в том, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях. Они также согласны с тем, что у них (сил НАТО) есть информаторы "на земле", которые могут передавать информацию о ситуации на фронте, определять эффективность поставляемого оружия и возможные проблемы в его использовании, а также выявить возможные случаи коррупции с предоставленной помощью", - пишет газета. Как отмечает издание, часть этих неофициальных информаторов - иностранные военные в отставке, которые являются наемниками в рядах ВСУ.
По данным Pais, американский и украинский источники отмечают, что Вашингтон "особенно активно контролирует" переданную Киеву помощь через миссии, согласованные между посольством и украинскими властями, а также выходя за пределы "ведомственных каналов".
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявила РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".