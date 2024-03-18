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Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/nato-1933875586.html
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве
Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:42
2024-03-18T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
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в мире, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Путин: военнослужащие стран НАТО на Украине погибают в большом количестве

CC BY-SA 2.0 / NATO / Военные стран НАТО
Военные стран НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Военные стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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