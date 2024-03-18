https://ria.ru/20240318/nato-1933875586.html

Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:42

2024-03-18T02:42

2024-03-18T02:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html

украина

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в мире, украина, владимир путин, нато