https://ria.ru/20240318/nato-1933875586.html
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве
Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:42
2024-03-18T02:42
2024-03-18T02:42
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
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в мире, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО
Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве
Путин: военнослужащие стран НАТО на Украине погибают в большом количестве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Военнослужащие стран НАТО там (на Украине - ред.) присутствуют. Мы же знаем. Мы слышим там и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают, и в большом количестве", - сказал Путин.
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