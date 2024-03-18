https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933970927.html
Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов
Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов
Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, в целом голосование было открытым, справедливым... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:38
2024-03-18T12:38
2024-03-18T12:38
выборы президента россии — 2024
россия
ильхом нематов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/23/1562832308_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_b61b9d78c952d26aae16e47afdcf5360.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, в целом голосование было открытым, справедливым и соответствовало принципу проведения демократических выборов, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организовано, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, на результаты выборов", - сказал Нематов журналистам в ЦИК. "Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией РФ и действующим в стране избирательным законодательством. Открыто и гласно. Были справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов", - сказал он.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/23/1562832308_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b0e7809d4d1151010264ef817f07adeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ильхом нематов, снг
Выборы президента России — 2024, Россия, Ильхом Нематов, СНГ
Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов
Нематов: наблюдатели СНГ не нашли нарушений, способных повлиять на итог выборов