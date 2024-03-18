https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933970927.html

Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов

Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Наблюдатели СНГ не увидели нарушений, способных повлиять на итог выборов

Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, в целом голосование было открытым, справедливым... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:38

2024-03-18T12:38

2024-03-18T12:38

выборы президента россии — 2024

россия

ильхом нематов

снг

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, в целом голосование было открытым, справедливым и соответствовало принципу проведения демократических выборов, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов. "По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организовано, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, на результаты выборов", - сказал Нематов журналистам в ЦИК. "Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией РФ и действующим в стране избирательным законодательством. Открыто и гласно. Были справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов", - сказал он.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, ильхом нематов, снг