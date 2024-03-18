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В Индонезии прокомментировали данные России о наемниках на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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15:26 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/naemniki-1934033894.html
В Индонезии прокомментировали данные России о наемниках на Украине
В Индонезии прокомментировали данные России о наемниках на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
В Индонезии прокомментировали данные России о наемниках на Украине
РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:26
2024-03-18T15:26
в мире
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индонезия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воюющие на стороне Киева граждане Индонезии не имеют никакого отношения к ее национальной армии, которая выполняет совсем другие задачи, заявил глава информационного центра национальной армии Индонезии генерал-майор Нуграха Гумилар порталу Bisnis. Минобороны РФ 14 марта опубликовало данные по наемникам, воюющим или воевавшим на стороне ВСУ с начала спецоперации, упомянув и Индонезию: 10 прибывших на Украину, четверо уничтоженных. После этого индонезийские СМИ обратились за комментариями к министерству обороны, МИД и руководству армии страны. &quot;Это не имеет никакого отношения к национальной армии Индонезии. Наемники - это не работа армии&quot;, - приводит заявление Гумилара индонезийский портал Bisnis.Он подчеркнул, что, согласно законам Индонезии, армия призвана защищать суверенитет страны, ее территориальную целостность, а также - всю нацию от кровопролития. "Наёмничество не попадает ни под одну из трех перечисленных обязанностей наших солдат", - пояснил Гумилар. Индонезийский МИД подчеркнул, что "никогда не получал информации" по этому вопросу и что "эта информация требует дальнейшего изучения". Член парламента Индонезии Джазули Джувайни, в свою очередь, отметила, что ее страна "выступает за мир во всем мире", не ввязывается в военные конфликты, и предложила "получить разъяснения непосредственно у российской стороны". Ее слова приводит портал Detik. По информации Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша (1497).
https://ria.ru/20240315/namenik-1933393897.html
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в мире, украина, россия, индонезия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Индонезия, Вооруженные силы Украины
В Индонезии прокомментировали данные России о наемниках на Украине

Индонезийский генерал прокомментировал данные Минобороны о наемниках на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воюющие на стороне Киева граждане Индонезии не имеют никакого отношения к ее национальной армии, которая выполняет совсем другие задачи, заявил глава информационного центра национальной армии Индонезии генерал-майор Нуграха Гумилар порталу Bisnis.
Минобороны РФ 14 марта опубликовало данные по наемникам, воюющим или воевавшим на стороне ВСУ с начала спецоперации, упомянув и Индонезию: 10 прибывших на Украину, четверо уничтоженных. После этого индонезийские СМИ обратились за комментариями к министерству обороны, МИД и руководству армии страны.
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«

"Это не имеет никакого отношения к национальной армии Индонезии. Наемники - это не работа армии", - приводит заявление Гумилара индонезийский портал Bisnis.

Он подчеркнул, что, согласно законам Индонезии, армия призвана защищать суверенитет страны, ее территориальную целостность, а также - всю нацию от кровопролития. "Наёмничество не попадает ни под одну из трех перечисленных обязанностей наших солдат", - пояснил Гумилар.
Индонезийский МИД подчеркнул, что "никогда не получал информации" по этому вопросу и что "эта информация требует дальнейшего изучения".
Член парламента Индонезии Джазули Джувайни, в свою очередь, отметила, что ее страна "выступает за мир во всем мире", не ввязывается в военные конфликты, и предложила "получить разъяснения непосредственно у российской стороны". Ее слова приводит портал Detik.
По информации Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша (1497).
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