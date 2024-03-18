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Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:23 18.03.2024 (обновлено: 00:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/nadezhdin-1933849600.html
Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом
Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом
То, что политик Борис Надеждин не принял участие в прошедшей избирательной кампании - это результат его неудовлетворительной работы по подготовке, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:23
2024-03-18T00:36
выборы президента россии — 2024
владимир путин
борис надеждин
выборы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. То, что политик Борис Надеждин не принял участие в прошедшей избирательной кампании - это результат его неудовлетворительной работы по подготовке, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Если господин Надеждин не принял участия в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам, нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций", - сказал Путин журналистам.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин, борис надеждин, выборы, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Борис Надеждин, Выборы, Выборы президента РФ
Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом

Путин: если Надеждин не принял участие в кампании, это результат его подготовки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. То, что политик Борис Надеждин не принял участие в прошедшей избирательной кампании - это результат его неудовлетворительной работы по подготовке, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Если господин Надеждин не принял участия в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам, нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций", - сказал Путин журналистам.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинБорис НадеждинВыборыВыборы президента РФ
 
 
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