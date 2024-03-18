https://ria.ru/20240318/nadezhdin-1933849600.html

Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом

Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал отказ Надеждину в регистрации кандидатом

То, что политик Борис Надеждин не принял участие в прошедшей избирательной кампании - это результат его неудовлетворительной работы по подготовке, заявил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:23

2024-03-18T00:23

2024-03-18T00:36

выборы президента россии — 2024

владимир путин

борис надеждин

выборы

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926122813_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d20e1f5c324de740066a087ebafd793.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. То, что политик Борис Надеждин не принял участие в прошедшей избирательной кампании - это результат его неудовлетворительной работы по подготовке, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Если господин Надеждин не принял участия в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам, нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций", - сказал Путин журналистам.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, борис надеждин, выборы, выборы президента рф