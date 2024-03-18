https://ria.ru/20240318/nablyudateli-1934016249.html

В Общественной палате рассказали про обучение наблюдателей за выборами

В Общественной палате рассказали про обучение наблюдателей за выборами - РИА Новости, 18.03.2024

В Общественной палате рассказали про обучение наблюдателей за выборами

Почти три тысячи семинаров во всех регионах РФ, включая новые, провели для обучения наблюдателей за выборами президента РФ, сообщила председатель Комиссии... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:40

2024-03-18T14:40

2024-03-18T14:40

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти три тысячи семинаров во всех регионах РФ, включая новые, провели для обучения наблюдателей за выборами президента РФ, сообщила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. "Мы обучили более 200 тысяч наблюдателей, часть из которых пошла от политических партий и кандидатов на избирательные участки. Для того чтобы эта программа реализовалась, было проведено 2939 семинаров. Почти 3 тысячи семинаров во всех регионах РФ без исключения, включая новые исторические субъекты: Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области тоже в этом принимали активное участие", - сообщила Булгакова на брифинге представителей общественного контроля, которые в дни голосования на выборах президента РФ наблюдали за выборами. Кроме того, она рассказала, что в обучении наблюдателей принимали участие 798 региональных преподавателей. "Мы направили на избирательные участки больше 150 тысяч наблюдателей от Общественных палат субъектов РФ и от Общественной палаты РФ", - поделилась Булгакова на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она также напомнила, что общественные наблюдатели работали и за рубежом, откуда делились информацией, присылали фото и видео хода голосования на выборах президента России. Булгакова отметила, что во все дни голосования на сайте ассоциации "Независимый общественный мониторинг" работала "Карта сообщений", где фиксировались обращения во всех регионах страны. "На "Карту сообщений" ассоциации "Независимый общественный мониторинг" поступило 214 788 информационных сообщений, где наблюдатели делились о том, как проходят выборы на их избирательном участке… Фейков мы зафиксировали 69. Это практически в 4 раза меньше, по сравнению с 2021 годом… В 30 случаях мы фиксировали проблемы", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожская область, совет федерации рф, политика