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Только двух наблюдателей удалили с участков, сообщила Памфилова
Только двух наблюдателей удалили с участков, сообщила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024
Только двух наблюдателей удалили с участков, сообщила Памфилова
Всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя в двух субъектах РФ из 400 тысяч работавших, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:11
2024-03-18T12:11
2024-03-18T12:11
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элла памфилова
николай харитонов
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амурская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя в двух субъектах РФ из 400 тысяч работавших, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя в двух субъектах Российской Федерации: в Краснодарском крае один наблюдатель и в Амурской области один наблюдатель. Это на всю страну - из почти 400 тысяч наблюдателей два наблюдателя всего было удалено", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набирает 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, краснодарский край, амурская область, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Краснодарский край, Амурская область, Леонид Слуцкий (политик)
Только двух наблюдателей удалили с участков, сообщила Памфилова
Памфилова: только 2 наблюдателей из 400 тысяч удалили с избирательных участков